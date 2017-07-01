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01 Temmuz 2017 10:24

Niğde Valisinin ilk işi Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etmek oldu

Valiler Kararnamesi ile Niğde valiliğine atanan yeni Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, kentteki ilk işi olarak 15 Temmuz Kahramanı Şehit Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etmek oldu.

Niğde Valisinin ilk işi Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etmek oldu

01 Temmuz 2017 10:24


Valilik önünde karşılamanın ardından makamında kısa bir süre kalan Vali Şimşek, Çukurkuyu kasabasında bulunan Şehit Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret ederek dua etti. Mezarlık ziyaretinin ardından Vali Şimşek, şehidin baba evine geçerek Baba Hasan Hüseyin Halisdemir’e başsağlığı diledi. Mezarlık ziyareti sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Vali Şimşek; “Çukurkuyu Kasabası bizim için, Türkiye için çok özel bir yer. Ben de bu özel yerde vali olarak göreve başlamanın gururunu yaşıyorum. Valiliğe başlamanın hemen akabinde Şehidimiz Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret ettik. Ailesini ziyaret ettik. 15 Temmuz’da Ömer Halisdemir yapmış olduğu kahramanlıkla göstermiş olduğu cesaretle bir anlamda darbenin seyrini değiştirdi. Bu şekilde de ülkemizin kaderi değişmiş oldu. İnşallah bundan sonra bu kahramanlar milletimizin içinden her zaman çıkmaya devam edecektir” dedi.


Vali Şimşek; “Pendik’ten buraya geldim Pendik’ten önce de Dalaman ilçesinde hem Dalaman Kaymakamı ve Dalaman Havalimanı mülki idare amiriydim. O gece hava limanında gerekli tedbirlerimizi aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın Marmaris’ten intikalini bekledik ve güvenli bir şekilde sayın Cumhurbaşkanımızı Dalaman’dan uğurladık. Darbe gecesinde Dalaman çok önemli bir görevi ifa etti. Bugün de yine özel bir yerdeyim. Bu mücadelede kritik bir görev icra eden Ömer Halisdemir’in memleketinde göreve başlamanın gururunu yaşıyorum” diye konuştu




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