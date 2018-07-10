Niğde’de 1 milyonluk yatırım devam ediyor

Toplantısı Niğde Organize Sanayi Bölgesi Toplantı salonunda yapıldı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında yapılan toplantıda yatırımları devam eden kurum yetkilileri projelerle ilgili sunum yaptı.

Toplantı öncesinde yatırımcı bölge ve il kuruluşlarından alınan raporlara göre 22 Haziran 2018 itibariyle Niğde’de

İl Özel İdaresi, Genel Bütçeye dâhil kuruluşlar ve belediye başkanlıklarınca yürütülen toplam 274 proje bulunduğu bildirildi. Bu projelerin; 56’sı tarım, 3’ü madencilik, 65’i ulaştırma, 13’ü kültür-turizm, 32’si eğitim, 15’i sağlık, 4’ü enerji ve 86’sı diğer kamu hizmetleri sektörlerinde bulunmaktadır.

Niğde’de yürütülmekte olan 274 projenin toplam değeri 1 milyon 698 bin TL’dir. Geçmiş yıllar dâhil bu projelere 2017 yılı sonuna kadar toplam 510 milyon 599 bin TL harcama yapılmış, 2018 yılı dönem sonu harcaması 206 milyon 827 bil TL olup, toplam harcama tutarı 717 milyon 832 bin TL’dir. Bu projelere toplamda 564 milyon 765 TL ödenek ayrılmış, ayrılan bu ödeneklerin dönem sonu itibariyle 206 milyon 827 bin TL’si harcanmıştır. Dönem içerisinde nakdi gerçekleşme oranı yüzde 36 olduğu aktarıldı.