Niğde’de 15 Temmuz Anma Etkinlikleri Başladı

Ömer Halisdemir Meydanı’nda düzenlenen programa Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna, protokol üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı.

Led ekranda 15 Temmuz belgeseli ve demokrasi şehitlerinin isimlerinin okunmasıyla başlayan program TRT Kuran-ı Kerim’i Güzel okuma yarışmasında birinci olan Hafız Mustafa Altın’ın Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Ömer Halisdemir Meydanı’nı dolduran vatandaşlara seslenen Belediye Başkanı Rifat Özkan sözlerine ‘unutmayacağız kesinlikle unutturmayacağız’ diyerek başladı.

Başkan Özkan; “Bizim genlerimize işlemiş kahramanlık hikayelerimiz var. Nasıl ki Malazgirt’i unutmadık, İstanbul’un fethini de unutmayacağız. Nasıl ki Kurtuluş Savaşı’nı unutmadık Çanakkale’yi de unutmayacağız. 15 Temmuz’u hiç mi hiç unutmayacağız inşallah. 15 Temmuz da bu millet başka bir destan yazdı. Darbe değildi. Benim ülkemi işgal etmeye gelmişlerdi. Benim aldatılan askerlerimle yurt içindeki hainlerle ülkemi işgal etmeye gelmişlerdi. Milletim bunu böyle anladı. Ve karşısında yeniden destan yazdı. Komutanı ne diyordu Ömer Halisdemir’e ‘Bir hain geliyor oraya onu alnından vur’ Arkasından ekledi ‘Ömer hakkını helal et, helal olsun’ dedi. Ve haini alnının çatından vurdu. Ruhu şad olsun. Selam olsun. O öyle yapınca başkomutan dedi ki ‘Ey milletim meydanlara çıkın. Havaalanlarına gidin. Ölümüne gidin dedi başkomutan kendisi de gitti. Bütün millet meydanlara ölümüne gitti. 250’den fazla şehit oldu, ruhları şad olsun. İşte o komutanı bütün milletimiz başının tacı yaptı. Bütün millet ona yeniden başkomutanlık, başkanlık verdi. Recep Tayyip Erdoğan’a selam olsun. Allah razı olsun ondan” dedi.

Başkan Özkan; “Ömer Halisdemir şehidimizin nezdinde Niğde’de 6 yiğit evladımız var. Allah onların ruhlarını şad eylesin. Allah onlardan razı olsun. Bütün şehitlerimizden Allah razı olsun. Önlerinde bir tarihi duyguyla, saygıyla eğiliyorum. Onların fedakarlıkları bize buraları vatan yaptı. Biz bilincindeyiz. Çocuklarımıza, torunlarımıza anlatacağız. Bu milletin kahramanlığını, vatan sevgisini genlerine işleteceğiz inşallah. Olmaz ya ama yine olursa yine bu meydanlarda onlara ders vereceğiz” diye konuştu.

Vali Yılmaz Şimşek ise; “Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hain darbe girişimini millet olarak büyük bir kahramanlık destanı yazarak bastırdığımız 15 Temmuz’u içinde barındıran bir haftanın içerisindeyiz. Maalesef bu hain gecede 249 şehit verdik. Birçok da gazimiz oldu. Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Bu hain geceyi unutmamak, unutturmamak zorundayız. Bu hain gecede milletimizin yazmış olduğu kahramanlık destanını hep hatırlamak ve onları da bizden sonraki nesillere anlatmamız gerekiyor. Bugün bu nedenle buradayız” dedi.

Konuşmaların ardından binlerce vatandaş Esat Kabaklı’nın milli birlik konserinde vatan sevgisiyle attıkları sloganlarla konsere eşlik etti.

Konserin ardından Belediye Başkanı Rifat Özkan ve Vali Yılmaz Şimşek , Hafız Mustafa Altın ve Esat Kabaklı’ya günün anısında hediye takdiminde bulundu.