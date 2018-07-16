Niğde’de 15 Temmuz Demokrasi nöbeti

Niğde Valiliği tarafından organize edilen etkinlikte ilk olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş sonrası Ömer Halisdemir Meydanı’nda gerçekleşen Demokrasi Nöbeti’ne binlerce Niğdeli vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Kur’an-ı Kerim okundu. Daha sonra 15 Temmuz Demokrasi gazileri vatandaşları selamladı. Konuşmalar sonrasında ise sanatçı Ahmet Şafak konser verdi.

Törende kalabalığa seslenen Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, o gecenin unutulmadığını söyledi. Şimşek, ‘‘Çok karanlık bir gece yaşadık. Devlet olarak ülke olarak büyük bir darbe girişimine maruz kaldık. İhanet şebekeleri milletimizin oylarıyla gelmiş hükümetimizi, Cumhurbaşkanımızı görevden uzaklaştırmaya ve dış güçlerin dikta rejimlerini getirmeye çalıştılar. Gözü dönmüş ihanet şebekesi ki bu milletimizin üzerine bombaları yağdırmaktan geri kalmadılar ve her türlü vahşeti sergilediler. Unuttukları bir şey vardı, bu ülke artık her şeyi sineye çekecek millet değildi. O nedenle Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaklara meydanlara koştu, tankların altına yatarak kurşunlara siper oldular. Hainlere karşı büyük bir zafer elde ettik’’ dedi.

Vali Şimşek’in konuşmasından sonra Ahmet Şafak konseri verdi. Saatler 00.13’ü gösterdiğinde Niğde’deki camilerde salalar okundu.