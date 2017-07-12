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12 Temmuz 2017 15:34

Niğde’de 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi

Niğde’de Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından"15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Niğde’de 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi

12 Temmuz 2017 15:34


Ömer Halisdemir Meydanında düzenlenen serginin açılışına Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İhsan Çanak, AK Parti İl Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Görür, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.


Vali Şimşek, serginin açılışında yaptığı konuşmada, geçen yıl 15 Temmuz’da ordunu içine sızmış teröristlerin cumhuriyeti ve demokrasiyi yok etmeye çalıştıklarını söyledi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dik duruşu ve milletin dirayetiyle hain kalkışmanın bertaraf edildiğini vurgu yapan Vali Şimşek,"İşte milletimizin yazmış olduğu bu destanı yaşatmak, çocuklarımıza ve torunlarımıza anlatmak, her şeyden önemlisi bunu milletimize unutturmamak için 15 Temmuz, şehitlerimizi anma demokrasi ve milli birlik günü olarak ilan edilmiştir.Dolayısıyla bu sergiyi açtık. Amacımız şehitlerimizi anmak onlara saygı ve minnet duygularımızı, dualarımız göndermek ve bugünü unutturmamak." diye konuştu.


Konuşmanın ardından serginin açılışı yapıldı. 3 gün açık kalacak olan sergi protokol tarafından gezildi.




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