Niğde’de 2017 yılı il koordinasyon kurlu toplantısı yapıldı

Niğde’de 2017 yılının ilk il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı.

Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu’nun başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu 2017 Yılı I. Toplantısı Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda yapıldı. Vali Peynircioğlu’nun kamu yatırımları konusunda bilgi vermesinin ardından Yatırımcı Bölge Kuruluşlarının sunumları gerçekleştirildi.

Vali Peynircioğlu’nun başkanlığında yapılan İl Koordinasyon Kurulu toplantısına Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, İl Planlama Müdürü Hüseyin Ünal, Yatırımcı Dairelerin İl ve Bölge Müdürleri, İlçe Kaymakamları, Belediye Başkanları, İl Genel Meclis Başkan ve üyeleri katıldılar.

2017 yılındaki 586 projenin toplam değerinin 6 milyar 742 milyon 894 bin Tl olduğunu belirten Vali Ertan Peynircioğlu, geçmiş yıllar dahil bu projelere 2016 yılı sonuna kadar toplam harcama tutarının 5 milyar 550 milyon 829 bin Tl olduğunu söyledi.

Vali Peynircioğlu, yaptığı İl Koordinasyon Kurulu toplantısındaki yaptığı konuşmasına şu şekilde devam etti; ’’İl Koordinasyon kurulumuzun 2017 yılı yatırım programında yer alan yatırımların 23 Aralık 2016 tarihi itibari ile gerçekleşme durumunun değerlendirilmesi, önceki toplantılarda alınan kararlarla ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve ilimizin sosyal, ekonomik ve ihtiyaçların görüşülerek çözümlenmesine çalışılacaktır. Toplantı öncesinde yatırımcı bölge ve il kuruluşlarımızın X programına girdiği verilerden elde edilen raporlara göre 23 Aralık 2016 tarihi itibari ile ilimizde İl Özel İdaresi ve genel bütçeye dahil kuruluşlara ait toplam 586 proje bulunmakta olup, bu proje bu projelerin 90 tanesi Tarım ve Ormancılık, 11 tanesi madencilik, 276 tanesi ulaştırma, 10 tanesi kültür turizm, 42 tanesi eğitim, 13 tanesi sağlık, 3 tanesi enerji, 138 tanesi diğer kamu hizmetleri ve 3 tanesi de imalat sektörlerinde bulunmaktadır. İlimizde yürütülmekte olan 586 projenin toplam değeri 6 milyar 742 milyon 894 bin Tl’dir. Geçmiş yılar dahil bu projelere 2015 yılı sonuna kadar toplam 5 milyar 172 milyon 273 bin TL harcama yapılmış. 2016 yılı dönem sonu harcaması ise 347 milyon 601 bin Tl olup toplam harcama tutarı 5 milyar 550 milyon 829 bin TL’dir’’ diye konuştu.