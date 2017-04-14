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14 Nisan 2017 11:46

Niğde’de 3 yerli patates daha tescillendi

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yürüttüğü ıslah çalışmaları neticesinde 3 yerli patates çeşidini daha tescil ettirdi.

Niğde’de 3 yerli patates daha tescillendi

14 Nisan 2017 11:46


12 Nisan’da Ankara Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Müdürlüğü’nde yapılan Tescil Komitesi Toplantısında Patates Araştırma Enstitüsünün 3 yerli çeşidi daha tescil edildi. Toplamda 8 yerli patates çeşidinin tescillendiğini söyleyen Enstitü Müdürü Uğur Pırlak açıklamasında şunları söyledi;


"Enstitümüzde kaliteli, yüksek verimli ve hastalıklara karşı dayanıklı yerli patates çeşitleri geliştirme çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında geçen yıllarda enstitümüz tarafından Türkiye’de ilk defa 5 adet yerli patates çeşidi tescil ettirildi. Bu yerli çeşitlerin tohumluk çoğaltma çalışmaları ve sertifikasyon süreçleri ise devam etmektedir. Bu yılda 3 adet yerli patates çeşidimizi tescil ettirerek toplam 8 adet yerli çeşidi ülke tarımına kazandırmış olmanın sevincini yaşıyoruz.”


Ülkemizde, başta Hollanda olmak üzere Almanya, Fransa, İngiltere, İskoçya, İrlanda ve ABD’de ıslah edilmiş çeşitlerin kullanıldığını ifade eden Pırlak, ülkemize ait yeterli sayıda ve üretim programlarına giren tescilli çeşitlerimizin bulunmamasının çok önemli bir problem olduğunu, bu sorunu çözmek için patates ıslah çalışmalarının sürdürüldüğünü ve her yıl en az iki adet yerli patates çeşidinin tescile sunulacağını belirtti.


Ayrıca Patates Araştırma Enstitüsü tarafından bu yıl bölgedeki önder çiftçilere ve önde gelen özel sektör kuruluşlarına daha önce tescil ettirilen yerli patates çeşitlerinin tohumluklarının dağıtımı yapılarak geniş alanlardaki performanslarının görüleceği ve bu aşamadan sonra özel sektöre devri ile ilgili faaliyetlerin yapılacağı bildirildi.




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