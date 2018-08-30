Niğde’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ncı yıldönümü kutlandı

Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan törene Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Rifat Özkan Atatürk anıtına çelenk koydu.

Vali Şimşek ve Belediye Başkanı Rifat Özkan, vatandaşların ve protokol üyelerinin bayramını kutladı. Jandarma Üsteğmen Kadir Gürbüz, 30 Ağustos’un önemini içeren bir konuşma yaptı. Teğmen Gürbüz, “Bu zafer, ülkemizi parçalamak, milletimizi esaret altına almak, hatta yok etmek isteyen güçler tarafından yıllar boyu sinsice hazırlanan planların, o gün için sonuncusu olan Sevr paçavrasının yırtılıp atıldığı Türk birlik ve beraberliğinin nelere muktedir olduğunun tüm dünyaya gösterildiği, bu toprakların hakiki ve sonsuza kadar tek sahibi olan yüce Türk milletinin ve kahraman Türk Ordusunun bağımsızlığı ve hürriyeti söz konusu olduğunda, nasıl şahlandığının tüm dünyaya öğretildiği tarihte benzeri bulunmayan eşsiz bir zaferdir. Türk Milletinin kaderini belirleyen 30 Ağustos Zaferi Türk ulusu için tarihte bir dönüm noktasıdır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, düşmanları ve onların ülke içindeki işbirlikçileri tarafından işgal edilmiş, ordularının elinden silahları alınıp askerleri terhis edilmiş, yıllardır devam eden savaşlarda bütün kaynakları harcanmış ve yetişmiş insan gücünü kaybetmiş bir İmparatorluğun yıkıntılarından bir Milli Devlet ve kahraman bir Ordu çıkarmayı başararak, 30 Ağustos 1922’de Anadolu’daki yüzlerce yıllık Türk varlığına kast edenleri tarihe gömmüştür.”

Daha sonra şiirler okundu. Ardından Vali Şimşek, Valilikte kutlamaları kabul etti. Öğretmenevinde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonun ile devam etti.

Törene, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, çok sayıda kurumun temsilcisi ve vatandaşlar katıldı.