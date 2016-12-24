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24 Aralık 2016 01:03

Niğde’de 5 aydır aranan cinayet zanlısı yakalandı

Niğde’de 5 aydır aranan cinayet zanlısı yakalandı

24 Aralık 2016 01:03

Niğde’de 5 ay önce meydana gelen cinayetin firardaki sanığı, Jandarma tarafından yapılan operasyonun ardından yakalandı.
Niğde Jandarma Alay Komutanlığına bağlı Çiftlik İlçe Jandarma ekipleri yapılan bir ihbarı değerlendirerek, 5 ay önce meydana gelen cinayetin firardaki sanığını düzenledikleri operasyonla yakaladı. Çiftlik İlçesine bağlı Azatlı kasabasında ikamet eden iki ailenin arasındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle ortaya çıkan husumetin ardından Ethem H. adlı kişi, 22 yaşındaki Hasan Erten’i ile tartışmaya girmiş ve askerden yeni gelen Hasan Erten’i tabanca ile vurarak ölümüne neden olmuştu. Cinayetin ardından kayıplara karışan evli ve 4 çocuk sahibi 30 yaşındaki Ethem H. 5 aydır aranıyordu. Ethem H. ‘in Azatlı Kasabasına geleceği ihbarını alan jandarma, teknik takipte yaparak cinayet Ethem H.’yi kasabadaki ikametgahına girmesinin ardından operasyon gerçekleştirerek kıskıvrak yakalandı. Niğde’nin Çiftlik ilçesine bağlı Azatlı Kasabasında 31 Temmuz’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle, Hasan Erten’i (22) ile Ethem H. arasında meydana gelen tartışma kavgaya dönüşünce Ethem H., üzerinde taşıdığı tabancayla Hasan Erten’i başından vurmuştu. Ağır yaralanan Hasan Erten olayın hemen ardından ambulansla Niğde Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alınmış, fakat bir haftalık yaşamının ardından hayatını kaybetmişti.
‘Yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı’
Ethem H. Çiftlik Jandarma’da yapılan ilk sorgusunun ardından Çiftlik Adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı. Hakkında 5 yıl kesinleşmiş cezası da bulunan Ethem H. tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi.



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