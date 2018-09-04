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04 Eylül 2018 15:37

Niğde’de 7 tarihi konak kamulaştırıldı

Niğde’de yıkılmaya yüz tutmuş, tarihi değerlerimiz restorasyonu yapılarak gelecek nesillere de aktarılacak.

Niğde’de 7 tarihi konak kamulaştırıldı

04 Eylül 2018 15:37


Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde’de kamulaştırılan 7 tarihi konağın restorasyonun yapılarak kültürel ve sanatsal alanlarda kullanılacağını söyledi.


Niğde Kalesi çevresinde bulunan tarihi Niğde evlerinin topluma kazandırılacağını belirten Vali Şimşek şunları dedi: “ geçtiğimiz aylarda kamulaştırılan 7 tarihi Niğde konutları için proje maliyeti için Kültür ve Turizm Bakanlığından 270 bin TL Kayseri Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğüne gönderildi. Önümüzdeki hafta rölöve ve anıtlar Müdürlüğünden bir uzman ekip valilik ve yerel yönetim ile bunların kullanış maksatlarına uygun olarak proje ihalesinin esaslarını belirleyecek. Bu binalardan birini misafirhane, birini geleneksel Niğde Evi, birini Resim atölyesi, birini Türk İslam Sanatları Atölyesi, birini Müzik evi gibi kültürel ve sanatsal maksatlı kullanmayı planlıyoruz” dedi.




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