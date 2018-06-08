Niğde’de 72 bin öğrenci tatile girdi

2017-2018 Eğitim- Öğretim yılının sona ermesiyle Niğde’deki öğrenciler, okullarda düzenlenen karne dağıtım töreninde karnelerini alarak yaz tatiline girdi. 23 Nisan Havacılar İlköğretim Okulu’nda karne töreni düzenlendi. Törene Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Vali Yılmaz Şimşek karne töreninde sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini dağıttı, güzel tatil geçirmelerini diledi.

Törende konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Eğitim öğretim anlamında 8 aylık 8 aylık uzun bir maratonu tamamlamış bulunmaktayız. 2017-2018 eğitim yılının sonuna geldik. İlimizde yaklaşık 72 bin öğrencimiz karne aldı. Bunun 15 bini mezun oldu. Ben eğitim-öğretim yılının kazasız belasız başarılı bir şekilde tamamlanmasından dolayı başta öğretmenlerimize, yöneticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.