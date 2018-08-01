Niğde’de 812 Özel Hareket Polisi mezun oldu

dönem özel harekat eğitim programından mezun olan 812 polis memuruna düzenlenen törenle diplomaları verildi.

Mezuniyet törenine Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ak Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, protokol üyeleri ve polislerin aileleri katıldı.

Törende konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek: “Bugün itibariyle yaşamınızın yeni bir dönemine başlıyorsunuz. Artık öğrencilik bitti, artık öğrendiklerinizi uygulama zamanı ve vatana hizmet etme zamanı. Sizlerin, aldığınız eğitim doğrultusunda ve bugün burada yapacağınız yemine sadık kalarak; kutsal Mesleğinizin vatan sevgisi, merhamet, adalet ve kötülükle mücadele olduğunu asla unutmayacağınıza eminim. Her koşulda doğruluktan, demokrasiden, insan haklarından ve hukukun üstünlüğüne bağlılıktan ayrılmayacağına inandığım Sizlere üniforma, silah ve yetki, vatandaşımızın huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, temel hak ve özgürlüklerinin korunması, halkın huzur ve barış ortamı içinde yaşaması için verilmiştir. Ülkemizin, milletimizin, özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın geleceğe doğru kararlı adımlarla yürüyüşümüzün güvencesi sevgili genç polislerimiz... Bir diğer önemli husus ise hiçbir kurum veya oluşuma iradenizi ve aklınızı teslim etmeden, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak; yalnızca milletine hizmet etmeyi kendisine ilke edinen şerefli Türk Polis teşkilatının birer ferdi olarak Sadakatiniz devlete, hizmetiniz yüce milletimize olsun. Emir alacağınız ve uyacağınız tek şey devletin kanunları olsun. Hepimizin bildiği üzere güvenlik hizmeti, halkımızın can ve mal güvenliği ile kamu düzenini esas alan bir hizmettir. Eğer bu hizmet hakkıyla yerine getirilmezse diğer hiçbir hizmetin yerine getirilme şansı yoktur. Bu görevi dış düşmanlara karşı kahraman silahlı kuvvetlerimiz yerine getirirken, içeride ise bu görevi jandarma ve emniyet teşkilatlarımız üstlenmiştir. Emniyet ve jandarma teşkilatımız içinde ise iki göz bebeği kuruluşumuz vardır. Jandarma Özel Harekât ve Polis Özel Harekat timlerimiz” dedi.