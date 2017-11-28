Niğde’de 96 kişi bilirkişilik sertifikası aldı

Düzenlenen kursa katılan 96 kişi kursu başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.

Niğde Ticaret Odası toplantı salonunda düzenlenen sertifika törenin de konuşma yapan Niğde Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler odası başkanı Hikmet Bekil yaptığı konuşmada, ‘’ Türkiye’de uzlaşmanın arttığı geçen her bir dönemde bu uzlaşmanın kriterleri de bilirkişilik. Bundan önce adliyelerde bilirkişilik yapacak kişilerin belli kriterleri yok idi. Yani kendi alanında uzman olan kişiler belli başlıklı niteler olmadan mahkemelerin daveti üzerine bilirkişilik yapılabiliyor ve mahkemelerde bunlar karar veriyor. Ancak 3 Ağustos 2017 tarihli gazetede yayınlanan yürürlükle bilirkişilik içinde belli kriterler getirildi. Bu kriterlerin içerisinde ki en önemli 2 maddesi bir tanesi 5 yıllık mesleki değerin, diğeri ise 24 saat 4 günden oluşmak üzere temel bilirkişilik eğitim alma zorunluluğu getirildi. Bununla alakalı olarak Niğde mali müşavirler bu kursu vermek anlamın da Niğde’de tek yetkili kişi olarak bu kursumuzu geçen ay içerisinde başlattık ve 96 kişi ile tamamladık. Bundan sonra bu 96 kişi içersinde sadece mali müşavirler değil yaklaşık 25 meslek dalı var. Bu kursta emeği geçen başta oda kurulları hocalarımız ve siz katılımcılara teşekkür ediyorum ‘’ dedi.

Düzenlenen törene katılan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ise, ‘’Bildiğiniz üzere geçtiğimiz Ağustos ayında bilirkişi yönetmeliğinde bir değişiklik oldu ve bilirkişi yapma konusunda bazı standartlar ve bazı kriterler ortaya kondu. Ve bu konuda bazı kurumlarımız yetkilendirildi. Bu konumuzda biriside Niğde Mali müşavirler oldu. Bu yetkilendirme neticesinde de odamız bu kursu düzenledi ve 96 kurs yerimize sertifikalarını bugün itibariyle kendilerine taktim edeceğiz ‘’ dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kursu başarıyla tamamlayan 96 kişiye ‘’Bilirkişi Sertifikası’’ verildi.