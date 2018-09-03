Niğde’de Adli yıl törenle açıldı

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı ile Niğde Baro Başkanlığı Atatürk Anıtına Çelenk sundu.

Törene Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Niğde Baro Başkanı Hüseyin Demirbilek, Ağır Ceza Reis Ömer Dadal, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, kurum amirleri ve avukatlar katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Niğde Baro Başkanı Hüseyin Demirbilek ve Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez birer konuşma yaptı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, 15 Temmuz hain darbe girişiminden hemen sonra en ağır yara alan kurumların başında yargı teşkilatının bulunduğunu söyledi. Dönmez konuşmasında: “ Hain darbe girişiminin faillerinin tespit edilmesi ve cezalandırılması noktasında da en ağır yük yargı teşkilatımıza düşmüştür. Bu kapsamda Niğde Adliyesi olarak 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren bugüne kadar Cumhuriyet Başsavcılığımıza gelen 4 bin 550 adet Fetö terör soruşturmasının 4 bin 143 adetini yani yüzde 91 karara bağlanmıştır. Terör ihtisas yetkili Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesine açtığımız 686 kamu davasının 627 adeti yani yüzde 91’i karar bağlanmıştır. Delil mahiyetinde olan ve hakim kararına istinaden , teknik incelemeye alınan 4 bin 947 adet dijital materyalin 4 bin 823’ü yani yüzde 97’sinin incelenmesi tamamlanmış, sonuçları mahkemeye sunulmuştur” dedi.

Niğde Baro Başkanı Hüseyin Demirbilek ise yaptığı konuşmada: “Yargının tarafsız ve bağımsız olması kamu güvenliği ve esenliği halkımızın adalete erişimi yanında Türkiye Cumhuriyeti devletinin devamı, anayasal düzeninin korunması için de son derece vazgeçilmez öneme sahiptir. Fetullahçı terör örgütü, Türkiye’ de anayasal düzeni değiştirmek için yargıyı bir silah gibi kullanmıştır. Türk devleti ve milleti bunu en acı şekilde tecrübe etmiştir. Bu sebeple yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığının korunması bu konuda azami özenin gösterilmesi devletimizin geleceği açısından da zarurettir. Yargının, kişisel görüşlerden ideolojik düşüncelerden arınmış olarak, adalet duygusunun incinmesine müsaade etmeden görevini yapması gerektiği inancı hepimizde oluşmalıdır. Şunu önemle vurgulamak isterim ki Türk yargısı büyük bir badire atlatmış, işgale izin vermemiş çok çabuk da toparlanmıştır. Son derece sevindiricidir” şeklinde konuştu