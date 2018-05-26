Niğde’de, Afrin Şehitleri anısına çınar fidanı diktiler

Bilgi ve Değerler Kulübü aracılığıyla düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, Ensar Vakfı Niğde Şube Temsilcileri, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Program; Kuranı Kerim Tilaveti okunmasının ardından, Bilgi ve Değerler Kulübü Başkanı Yusuf Furkan Topal’ın açılış konuşması ile başladı. Konuşmasında, rahat, huzurlu ve özgür bir yaşam sürmeyi şehitlerimize borçlu olduğumuzu vurgulayan Yusuf Furkan Topal, “Şanlı tarihimiz boyunca vatanımızın dört bir tarafına, her karışına bir parçamızı bıraktık. Büyük mücadeleler verdik ve sayısız badireler atlattık. Bedelini şehitlerimizin kanıyla vererek bu aziz toprakları kendimize vatan eyledik” diye konuştu.

Çınar ağacının Türk tarihi açısından önemine değinerek bilgiler veren Yusuf Furkan Topal, “Bizler de Afrin’de şehit olan her bir Mehmetçiğimiz adına, ecdadımız Osmanlı için ayrı bir önemi olan çınar ağacı dikme kararı aldık” ifadelerini kullandı.

Konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, şehitlerimizin anısını yaşatmanın ve onların ailelerine sahip çıkmanın görevimiz olduğuna dikkat çekerek, gösterdikleri duyarlılık dolayısıyla da Bilgi ve Değerler Kulübü ile onlara destek veren Ensar Vakfı’na teşekkürlerini sundu.

Her türlü düşman işgaline ve içteki fitne hareketlere karşı Milletçe uyanık olmamız gerektiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, şöyle konuştu: “Öğrencilerimiz çınar ağaçlarının dikili olduğu bu alandan her geçtiklerinde, bu ağaçların ne için ve hangi amaçla dikildiğini bir kez daha anımsayacak ve aynı zamanda ihtişamlı, uzun ömürlü bu çınar ağaçları, şehitlerimizin ölümsüzlüğünü de temsil edecektir”

Konuşmaların ardından, İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Bayram Ayhan tarafından dua okunması ile devam eden etkinlik, Afrin’de şehit olan 52 Mehmetçiğin anısına, Merkez Yerleşke Kampüs alanı içerisinde ayrılan bir bölüme çınar ağacı dikilmesi ve dikilen ağaçlara şehitlere ait isimliklerin asılması ile sona erdi.