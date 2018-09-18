Niğde'de Ahilik Kutlamaları başladı

Tören Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (NESOB) Başkanı Alim Yeşil ve oda başkanlarının Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı.

Niğde Valiliği ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (NESOB) ortaklaşa düzenlediği kutlamalar, Ömer Halisdemir Meydanı'nda devam etti. Buradaki törene Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Ak Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Niğde İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, esnaflar ve vatandaşlar karıldı. Şed kuşatma törenin ardından Yılın Ahisi seçilen 61 yıllık Terzi olan 71 yaşındaki Şemsettin Boztoprak'a Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve NESOB Başkanı Alim Yeşil tarafından kaftan giydirildi. Milletvekilleri tarafından Yılın Kalfası seçilen Ali Tanç ve Yılın çırağı seçilen Turan Çalışır'a plaket verildi.

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (NESOB) Başkanı Alim Yeşil, Ahilik'in sanatın ticaretin ve mesleğin olgun kişilik güzel ahlak ve doğrulukla yoğrulduğu kökleri çok eskilere dayanan bir gelenek olduğunu belirterek: “Yüz yıllar boyu toplumumuzun sosyal ve ekonomik omurgasını oluşturan bir örgütlenme şeklimizdir” dedi.

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan : “Ahilik bu topraklar üzerinde dürüst esnaflık ticaret ve zanaatta sadece kendisini düşünen değil diğer esnaflarında kendisi gibi düşünen dürüst ve çalışkan bir geleneğe sahiptir. Anadolu da kökleşmiş ve dünyaya yayılmış Osmanlı döneminde zirve yapmış büyük bir teşkilattır” diye konuştu.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ise: “Bugün uygar dünya ülkelerinin toplumlarında uygulamaya ve hâkim kılmaya çalıştıkları bu değerler, yüzyıllardan beri Anadolu Türkleri tarafından ahilerin vizyonu olarak uygulanmış ve böylece diğer milletlere de örnek olmuştur.

Türk Milletine özgü bir olgu olan Anadolu Ahiliğini kurumsallaştıran bu değerli insanlar, o dönemin, kardeşlik, dostluk, hoşgörü ve insan sevgisini esas alan bir anlayışla, bir çatı altında birlikte yaşayabilmeyi, iş ve meslek sahibi olabilmeyi öğrenmişlerdir.

Ahilik teşkilatı asırlardır ahilik felsefesini benimseyen ve bunu yaşayan esnaf yetiştirmiş, mesleğinde ehil olmayanlara da asla ahilik belgesi vermemiştir. Ayrıca esnaf ve sanatkârlar arasında çıraklık, kalfalık ve ustalık hiyerarşisi oluşturmuş, çalışma hayatının yanı sıra sosyal hayatın da gelişmesine katkı sağlamıştır. Bugün burada, Her yıl olduğu gibi; bu güzel geleneğimizi yaşatmak ve gelecek nesillerimize aktarmak için bir aradayız. Umuyorum ki kökleri yüz yıllar öncesine kadar giden böylesine önemli ve anlamlı bir değerimiz ve kültürümüz olan ahilik, nesilden nesile aktarılarak; sonsuza kadar yaşatılmaya devam edecektir” dedi.

Törenin ardından konuklara Ahilik yemeği ikram edildi.