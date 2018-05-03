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03 Mayıs 2018 11:33

Niğde’de AK Parti aday adayları tanıtım toplantısı düzenlendi

Niğde AK Parti Teşkilatı 24 Haziran Milletvekilliği seçimi öncesi 24 aday adayını tanıtma toplantısı düzenledi.

Niğde’de AK Parti aday adayları tanıtım toplantısı düzenlendi

03 Mayıs 2018 11:33


Ak Parti İl Başkanlığı tarafından Nar Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Millevekili aday adayları ve partililer katıldı. Toplantı öncesi Ak Parti İl Başkanı Mahmut Peşin bir konuşma yaparak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.


Ak Pati İl Başkanı Mahmut Peşin yaptığı konuşmasında: "Biz bir ve beraber olduğumuz müddetçe Allah ın izni ile başarımız daim olacaktır. Ak Parti Niğde 27.Dönem Milletvekili Aday Adaylarımızın temayül öncesi teşkilat mensuplarımıza tanıtım toplantısını gerçekleştirdik. 24 aday Niğde’den Ak Parti Milletvekili seçilmek için başvuruda bulundu. Her birine teşekkür ediyor, aday adaylık sürecinde başarılar diliyorum. Seçilecek 3 Milletvekili adayımızın ilimiz için şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.


Ak Parti Niğde İl Teşkilartına Aday Adaylığı başvurusu yapanlar ve teşkilat üyeleri birlik ve beraberlik fotoğrafı çektirdiler. Çekilen fotoğrafın ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.




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