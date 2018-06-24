Niğde’de AK Partililer oylarını kullandı

Dönem Milletvekilliği seçimi için Ak Partili Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, Ak parti Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen, Ak Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, Ak Parti Niğde Milletvekili Adayı Yavuz Ergün, Selim Gültekin, Sedat Çağlar oylarını kullandı.
Ak Partili Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve eşi Gonca Kavaklıoğlu ile birlikte Atatürk Anadolu Lisesi’nde oyunu kullandı. Kavaklıoğlu, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.
Milletvekili Erdoğan Özegen Cumhuriyet İlkokulunda, Ak Parti İl Başkanı Mahmut Peşin Kumluca İlkokulunda, Ak Parti Niğde Milletvekili Adayı Yavuz Ergun Bor Şehir Ömer Halisdemir Anadolu IHL’de, Selim Gültekin Kemal Aydoğan İlkokulunda, Sedat Çağlar Mehmet Emet İlkokulu’unda oyunu kullandı.