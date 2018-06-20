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20 Haziran 2018 10:30

Niğde’de Ar-Ge Merkezi ve Patates Laboratuvarı kurulacak

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Patates Ar-Ge Merkezi ve Laboratuvar Kompleksi’nin ihale süreci başlatıldığı bildirildi.

Niğde’de Ar-Ge Merkezi ve Patates Laboratuvarı kurulacak

20 Haziran 2018 10:30


AK Parti Niğde İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada AK Parti Niğde İl Başkanı ve milletvekillerinin gayreti sonucunda Patates Ar-Ge Merkezi ve Laboratuvar Kompleksi’nin Niğde’ye kazandırılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.


Merkez ve laboratuvar kompleksinin patatesle ilgili kente yapılacak en büyük kamu yatırımı olduğu ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi; "Niğde’ye kurulacak kompleksle patateste yaşanan birçok problem Ar-Ge çalışmalarıyla çözüme kavuşacak. Bu yatırım, Niğde’nin bilim ve sanayi şehri olması yönünde atılan en önemli adımlardan bir tanesi olacaktır. Sadece patatesle ilgili kurulacak bu komplekste Ar-Ge merkezi ile birlikte doku kültürü, ıslah ve genetik, patates hastalık ve zararlıları, kalite-kontrol laboratuvarları, soğuk hava depoları ve büyük tam kontrollü seralar bulunacaktır. Yapılacak merkez ve laboratuvarlar sayesinde araştırmaların ve yürütülen faaliyetlerin uluslararası düzeyde olması sağlanacak. Yerli çeşit geliştirme çalışmaları sonucunda elde edilen milli tohumluklar ile birlikte tarladan sofraya kadar ki sürede patateste yaşanan kayıpların en aza indirilmesi için yapılacak araştırma çıktıları üreticilerimizin ve patates sektöründeki tüm paydaşların faydasına sunulacaktır"




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