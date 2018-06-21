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21 Haziran 2018 14:59

Niğde’de Asfaltsız Sokak Kalmayacak

Niğde Belediyesi asfaltsız sokak bırakmamak için yoğun bir tempoyla çalışıyor.

Niğde’de Asfaltsız Sokak Kalmayacak

21 Haziran 2018 14:59


Altyapı üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdüren Niğde Belediyesi şehrin sokaklarına adım adım hizmet ulaştırıyor. Bütünlüğü bozulmuş ve deforme olmuş yollarda yenileme çalışması yapan Niğde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri stadyum arkasında yoğun bir çalışma yürütüyor.


Belediye olarak şehir genelinde asfaltsız sokak bırakmayacaklarını söyleyen Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan; “İlimizin eksiklerini gidermek için kapsamlı bir çalışma sürdürüyoruz. Ekiplerimiz bu doğrultuda yeni yolları hayata geçiriyor, eksikleri ve yetersiz görülen noktaları da tespit ediyor. Belirlenen ve sorun haline gelmeden müdahale ettiğimiz bu yolların asfaltını da yenileyerek sağlıklı ve kullanışlı hale getiriyoruz” dedi.




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