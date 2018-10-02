Niğde'de Baro Başkanlığı seçimi yapılacak

3 dönemdir Baro Başkanlığı yapan Demirbilek, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek desteklerden dolayı plaket verdi. Başkan Demirbilek yaptığı açıklamada: “Gazeteciliğin ne kadar zor bir meslek olduğunu aynı zamanda önemli bir meslek olduğunu bilen bir insanım. Siz ne kadar çabalarsanız çabalayın yaptığınız işlerin kamuoyu tarafından takdir edilmesi ve kamuoyu ile istişare edilmesi noktasında gazeteciliğin çok ciddi bir önemi var” dedi. Niğde Barosu olarak Niğde yararına bir çok toplumsal çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Demirbilek; “İlk dönemimizde şehirde bir adliye binasının olmadığını söylemiştik. Çok büyük bir eksiklikti, oksijensiz ortamlarda yargılama yapılması çok tehlikelidir. Adil yargılama acısından da sıkıntılı bir durum. Görüyoruz ki artık Niğde'nin modern bir adliyesi var. Tüm Niğde kamuoyu ile birlikte sizlerle birlikte biz bunu başardık. Baro daha görünür ve bilinir olma anlamında önemli etkinliklere imza attı. Kadın haklarından çocuk haklarına, insan hakkı temelli adli yargılanma hakkına yönelik çalışmalarımız oldu. Uyuşturucuyla bağımlılık noktasında çalışmalarımız oldu. Kendi mesleki alanlarımızda çalışmalarımız oldu. 6 ekimde bir seçimimiz var. Seçimde aday değilim” dedi.

Konuşmaların ardından Niğde Baro Başkanı Avukat Hüseyin Demirbilek, Niğde'de görev yapan muhabirlere verdikleri desteklerden dolayı plaket verdi.