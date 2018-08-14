Niğde’de Bayramın ilk günü otobüsler ücretsiz

Belediye Başkanı Rifat Özkan’ın talimatıyla Kurban Bayramı’nın ilk günü şehir içindeki otobüsler ücretsiz hizmet verecek.

Niğde Belediyesi, halkın bayramlaşma geleneğini rahatça yerine getirebilmesini sağlamak için toplu ulaşımda vatandaşları bayramın ilk günü ücretsiz taşıyacak. Vatandaşa hizmeti en kolay şekilde verdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Vatandaşlarımızın daha rahat ve sorunsuz bir şekilde bayramlarını geçirmeleri amacıyla elimizden geleni yapıyoruz. Bu kapsamda mübarek Kurban Bayramı’nın ilk gününde şehir içindeki ulaşımdan vatandaşımız ücretsiz olarak yararlanacak” dedi.