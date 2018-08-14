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14 Ağustos 2018 08:19

Niğde’de Bayramın ilk günü otobüsler ücretsiz

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan hemşehrilerine hizmetin en iyisini sunmaya ve şehirde ilkleri yaşatmaya devam ediyor.

Niğde’de Bayramın ilk günü otobüsler ücretsiz

14 Ağustos 2018 08:19


Belediye Başkanı Rifat Özkan’ın talimatıyla Kurban Bayramı’nın ilk günü şehir içindeki otobüsler ücretsiz hizmet verecek.


Niğde Belediyesi, halkın bayramlaşma geleneğini rahatça yerine getirebilmesini sağlamak için toplu ulaşımda vatandaşları bayramın ilk günü ücretsiz taşıyacak. Vatandaşa hizmeti en kolay şekilde verdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Vatandaşlarımızın daha rahat ve sorunsuz bir şekilde bayramlarını geçirmeleri amacıyla elimizden geleni yapıyoruz. Bu kapsamda mübarek Kurban Bayramı’nın ilk gününde şehir içindeki ulaşımdan vatandaşımız ücretsiz olarak yararlanacak” dedi.




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