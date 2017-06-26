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26 Haziran 2017 14:49

Niğde’de bayramlaşma programı düzenlendi

Niğde protokolü Ramazan Bayramı münasebetiyle Niğde Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Niğde’de bayramlaşma programı düzenlendi

26 Haziran 2017 14:49


Sevgi Evleri ziyareti ile başlayan programa Vali Ertan Peynircioğlu ve Eşi Gülay Peynircioğlu, TBMM İdare Amiri Ak Parti Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen, Ak Parti Genel Sekreter Yardımcısı Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve eşi Gonca Kavaklıoğlu, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, İl Jandarma Komutanı J. Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Küçüktuna ve Kurum Müdürleri katıldı.


Vali Ertan Peynircioğlu ve eşi Gülay Peynircioğlu ile Protokol Üyeleri Sevgi Evleri sakinlerinin tek tek bayramlarını kutlayarak mutlu, sağlıklı ve huzur dolu bir bayram geçirmelerini temenni ettiler.


Ramazan Bayramı dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığına giderek askerlerle tek tek bayramlaşan Vali Peynircioğlu ve beraberindeki Protokol Üyeleri daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü personeli ile Polis Evinde bir araya geldiler.


Polis Evinde gerçekleştirilen bayramlaşma töreninin ardından Niğde Öğretmenevinde düzenlenen bayramlaşma programına katılan Vali Ertan Peynircioğlu ve beraberindeki Protokol Üyeleri burada İlçe Kaymakamları, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, Kurum ve Kuruluş Müdürleri, Muhtarlar, Siyasi Parti ve STK’ların başkanları ve vatandaşlarla bayramlaştı.


Düzenlenen program, Niğde Öğretmenevi bahçesinde katılımcılara verilen ikramların ardından sona erdi.




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