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30 Kasım 2017 13:53

Niğde’de Birlik ve Kooperatifler Çalıştayı düzenlendi

Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından ‘Birlik ve Kooperatifler’ çalıştayı düzenledi.

Niğde’de Birlik ve Kooperatifler Çalıştayı düzenlendi

30 Kasım 2017 13:53


Bir otelde düzenlenen çalıştaya, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Asım Baş, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan, Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Öğretim görevlileri, birlik başkanları ve kooperatif başkanları katıldı.


İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Asım Baş, konuşmasında şunları söyledi: ‘‘Günümüzde yardımlaşmanın ve dayanışmanın ekonomik olarak toplum içerisinde bir araya gelmenin oluşumuyla karşınıza çıkıyorum. Ben kurum olarak kooperatifleri, birlikleri bizim bir paydaşımız olarak çok önemsiyorum. Birlikte hareket etmenin beraber yol almanın getirdiği bir çok avantajın, hususların ve sorunların bu şekilde açacağımızı düşünüyorum. Şimdi kooperatif ve birlikler günümüz toplumlarında üçüncü bir ekonomi olarak değerlendirebiliriz. Kamu sektörü, Özel sektör ve kooperatif ve birlikler üçüncü bir sektör gibi karşımıza çıkıyor. Bunlar doğru yönetildiği takdirde, doğru projelendirildiği takdirde, sahaya hep beraber inildiği takdirde çok güzel sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Bu birlikte hareket ettiğimiz üyelerimizin ekonomik seviyesini artırmak. Birincil önceliğimiz şirketlerde şahıs kendi kar marjını düşünüyor. Karşısındakini düşünmüyor. Ekonomi olarak devlet sektörü farklı bir hizmet veriyor ama kooperatifler toplumun en temel kesimidir. Üreticilerimize hitap eden bir birliktir. Bu sebeple çok önemsiyoruz’’ dedi.


Çalıştay, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Öğretim Görevlilerin sunumlarıyla devam etti.




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