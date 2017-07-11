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11 Temmuz 2017 00:40

Niğde’de bomba ihbarı, ödev panosu çıktı

Niğde çöp konteyneri yanına bırakılan ödev panosu bomba ihbarı yapılması üzerine ekipleri harekete geçirdi.

Niğde’de bomba ihbarı, ödev panosu çıktı

11 Temmuz 2017 00:40


Edinilen bilgiye göre olay saat 22.30’da Selçuk Mahallesi, Ethem Onbaşı caddesinde meydana geldi. Çöp konteyner ’in yanına bırakılan üzerinde elektrik kablosu, sus tesisatı ve elektrik malzemesi bulunan tahta üzerine montajlanmış panoyu fark eden vatandaşalar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri çevre güvenliği alarak cadde’de bulunan vatandaşları olay yerinde uzaklaştırarak caddeyi trafiğe kapattı. Olay yerine kısa sürede gelen bomba imha uzmanı polis bomba kıyafetlerini giyerek çöp konteyner’in yanına bırakılan panoyu inceledikten sonra bırakılan panonun bir ödev için yapıldığını tespit etti. Çevredeki meraklı vatandaşlar ise rahat bir nefes alırken bomba imha uzmanını alkışlayarak tebrik ettiler.


Polis panoyu alarak incelemek için polis merkezine götürdü.


Polis panoyu oraya bırakan kişiyi bulmak için inceleme başlattı.




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