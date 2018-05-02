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02 Mayıs 2018 10:10

Niğde’de camiye yıldırım düştü

Niğde’de bir caminin üzerine yıldırım düştü, cami duvarı kısmen yıkıldı.

Niğde’de camiye yıldırım düştü

02 Mayıs 2018 10:10


Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam namazı saatlerinde Kayseri yolu üzerinde bulunan Niğde Ata Sanayi Sitesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sırasında Ata Sanayi Sitesi Camii’nin minaresine yıldırım düştü. Caminin duvarı yıkılırken büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda çevrede bulunan dükkanlarda da elektrik hasarları oluştu.


Niğde AFAD ekipleri ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri camide hasar tespit çalışması başlattı. Ata Sanayi Sitesi Başkanı Osman Kılıç "Akşam namazına 7 dakika filan vardı. Tam o sıralarda oldu. Şimşek çaktıktan sonra camiye koştuk birileri geldi mi diye. Camide kimse yoktu tam o sırada. Çok şükür can kaybı olmadı. Sanayideki esnaflarımızın bazı dükkanlarında hasar oldu" dedi.




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