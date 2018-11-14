Niğde'de çaya zam geldi

Niğde'de kahvehanelerde içilen içeceklere yüzde 25 zam geldi.

Niğde Kahveciler odası başkanı Kadir Yılmazer, yeni belirlenen fiyatlara göre kahvehanede çay 1 lira 25 kuruş, çay ocağında 1 liraya satılacağını belirtti.

Niğde Kahveciler Odası'nın talebi ile Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (NESOB) çay ve diğer içeceklere yüzde 25 zam yapıldı.

Dağıtımına başlanan yeni fiyat listesine göre merkezde ve ilçelerde kahvehanelerde çay 1 liradan 1 lira 25 kuruşa, kahve ise 2 liradan 2 lira 50 kuruşa çıktı. Niğde Kahveciler Odası Başkanı Kadir Yamaner, yapılan zam ile ilgili açıklamada bulundu. Yamaner, “2016 yılından aldığımız zamlardan bugüne kadar fiyat artışı olmadı. Fiyat artışlarını 2 yılda bir yapıyoruz. Yüzde 50 zam istedik ama vermediler. Yüzde 25 zam uyguladılar. Esnaflarımız sıkıntıda ama buna da şükürler olsun. Zam yeterli değil ama idare edeceğiz. Girdilerimiz çok arttı. Yüzde yüzü geçti. Meslektaşlarımız zor durumda. Bir müddet bu zamla idare edeceğiz” dedi.

Yeni zamlarla birlikte oluşan fiyatlar hakkında bilgi veren Yamaner, “Zamla birlikte kahvelerde 1 lira 25 kuruş, çay ocaklarında 1 lira, çay bahçelerinde 2 lira, kafelerde 2 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Zam ise Pazartesi gününden itibaren başladı” dedi.