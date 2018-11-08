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Niğde'de çıkan yangında ev küle döndü

Niğde’nin Ulukışla İlçesine bağlı Kılan Köyünde meydana gelen yangında bir ev kül oldu.

Niğde'nin Ulukışla İlçesine bağlı Kılan Köyünde meydana gelen yangında bir ev kül oldu.


edinilen bilgiye göre Osman B.'ye ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine Ulukışla Belediyesi ve muhtarlığa ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler başka evlere sıçramadan kısa sürede yangını söndürdü. İçeride kimsenin olmadığı yangında ev kullanılmaz hale geldi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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