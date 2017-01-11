Niğde’de çipli kimliklere başvurular devam ediyor

Yeni kimlik kartı başvuruları 2 Ocak’ta başladı. Niğde’de bir haftada başvuru sayısı 2 bine yaklaştı. Niğde İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından yeni devreye giren çipli kimlikler için 1 hafta içerisinde bin 727 başvuru alındı. Niğde İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Aydoğan Tulgar’ın yaptığı açıklamada, 2017 yılının Ocak ayı itibarı ile devreye giren yeni çipli kimlik için oldukça yoğun müracaat olduğunu belirterek “Uygulamaya konulan yeni çipli kimlikler ile ilgili, vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle karşılaşıldı. 2017 yılının ilk haftasında, merkezde 981 ve İl genelinde toplam bin 727 kimlik başvurusu alınarak, vatandaşlarımıza hizmet verilmiştir.” dedi.