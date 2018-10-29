Niğde'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yıldönümü Niğde'de coşkuyla kutlandı.

Niğde 5 Şubat Stadyumu'ndaki kutlama törenine Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Niğde İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

Törende konuşan Vali Şimşek, "Milletimizin bağımsızlığından ve hürriyetinden asla ödün vermeyeceğinin tüm dünyaya ilanı olan Cumhuriyet; şüphesiz ki, Ulu önder Atatürk'ün Türk ulusuna bıraktığı en büyük miras ve asla vazgeçilmez bir değerdir” dedi.

Vali Şimşek konuşmasın şu şekilde sürdürdü:

"Cumhuriyet; erdemin, faziletin, halk egemenliğinin, hukukun ve medeniyetin adıdır. Cumhuriyet; çağdaş dünyada hak ettiğimiz yeri alma kararlılığımızın ve muasır medeniyetler seviyesini aşma hedefimizin değişmez sembolüdür. Cumhuriyet; Türk Halkına vizyon veren, O'nun başarma kabiliyetini ortaya çıkaran, O'nu modern dünyanın kavram ve normları ile tanıştıran değerler manzumesidir. Kısaca Cumhuriyet; bizim için sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesinin, toplumsal ve siyasal değişim projesinin de adıdır. Kuşkusuz, 600 yıllık bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselen genç Cumhuriyetimize sahip çıkmak, onu yüceltmek ve her türlü iç ve dış tehlikelerden korumak için mücadele etmek, gerektiğinde fedakârlıkta bulunmak hepimizin en önemli vazifesidir. Cumhuriyetimiz, 1923'den bugüne kadar geçen süre içerisinde eğitimde, sağlıkta, ulaşımda ve her alanda çok önemli gelişmeler kaydetmiş ve son dönemlerde yapılan önemli atılımlar sayesinde de dünyanın yükselen güçleri arasında yer almayı başarmıştır. Dünya ile entegre olarak geniş ilişkiler ağı kuran ülkemiz sadece bölgesel misyon ve sorumluluklarını yerine getiren bir ülke değil, aynı zamanda insanlığın ortak sorunlarının çözümünde de elini taşın altına koyan bir devlet olarak takdirle anılmaya başlanmıştır. Zengin insan kaynağı, gelişen ekonomik gücü, köklü kültürü ve demokrasinin erdemleri ile binlerce yıllık devlet geleneğine ve büyük devlet olmanın tecrübe, hafıza ve refleksine sahip Türkiye Cumhuriyeti Devleti bundan sonra da çağdaş uygarlık yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir."

Konuşmanın ardından öğrenciler şiirlerini okurken halk oyunu gösterileri de sunuldu ve Niğde Belediyesi mehter takımı konser verdi. Kutlamalar tören geçişiyle son buldu.