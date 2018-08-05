Niğde’de Dağcılık Turizmi Çalıştayı

Niğde’nin Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi’nde düzenlenen çalıştaya Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Çamardı Kaymakam Vekili Çağlar Partal, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, turizm temsilcileri, dağcılar ve ilgili kurumlar katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Vali Şimşek, Niğde’ye turist çekmek için yurt dışı fuarlarında Demirkazık Dağı’nı tanıtmayı hedeflediklerini söyledi. Şimşek, “Bildiğiniz üzere son yıllarda dağ turizmi, turizm ekonomisinin hızla gelişen bir sektörüdür. Dünyada trend haline gelen dağcılık, dağlık alanların gelişmesine önemli katkı yapmış ve halen yapmaktadır. Artık günümüzde dünyanın her yerinde binlerce insan dağcılık, kaya tırmanışı ve doğa yürüyüşü yapmaktadır. Dağcılar, tırmanmak için sık sık yaşadıkları yerden başka bölgelere ya da ülkelere seyahat etmektedirler. Bu yüzden dağcılık, sadece kitlesel bir spor aktivitesi değil, aynı zamanda kitlesel bir turizm hareketi olmuştur. Diğer taraftan dağcılık turizminin dünyadaki geçmişi çok uzun yıllara dayanmamaktadır. 19. yüzyılda başlayan tırmanışlarla gelişme gösteren tırmanış teknikleri zamanla dağcılık sporu ile uğraşanlar tarafından geliştirilip günümüzdeki halini almıştır. Ülkemizde 1925’te Uludağ gezileri ile başlayan dağcılık turizmi günümüze kadar büyük gelişme göstermiş ve tırmanış için yeni destinasyonlar keşfedilmiştir. Çünkü, Alp-Himalaya Sıradağları üzerinde olan Türkiye’nin bu bağlamda potansiyeli yüksektir" dedi.

Vali Şimşek, "Aladağlar ve Bolkar Dağları’nı sınırları içerisinde barındıran ilimizin de dağcılık anlamında büyük bir potansiyeli vardır. Özelikle dağcıların mabedi olarak adlandırılan Demirkazık Dağı’nın ilimiz sınırları içerisinde yer alması Niğde için bir fırsattır. 3756 metre yüksekliğinde olan Demirkazık, farklı yükseklik, zorluk ve eğitim derecesine sahip olması nedeni ile hem amatör ve hem de profesyonel tırmanışçılara hitap etmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle çalışmalarımız, dağcılığı ön plana çıkararak, önümüzdeki yıllarda Niğde ilimizin sadece iç turizm için değil, uluslararası turizm için de cazip bir turizm destinasyonu haline getirilmesi yönünde olacaktır” diye konuştu.

Çalıştayın ardından heyet bölgeyi daha yakından tanımak ve sorunlara yerinde çözüm üretmek amacıyla Emli Vadisi’nde kamp yapan yerli ve yabancı dağcılarla bir araya geldi.