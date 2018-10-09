Niğde'de drone ile trafik denetimi yapıldı

Niğde'de Polis ekipleri drone ile sürücüler üzerinde uygulama yaptı. Kural ihlali yapan 20 sürücüye 8 bin 691 lira ceza kesildi.

Niğde Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bazı bölgelerde drone ile trafik uygulaması yaptı. Uygulamada sürücülerin, kırmızı ışık ihlali, trafik ışıklarına uymama, trafik güvenliğine ve düzenine uymama, yolcu indirme ve bindirme kurallarına uymadığı gözlemlendiği belirtildi.

Niğde Emniyet Müdürlüğü yetkilileri: “denetim ve kontrollerimiz aralıksız olarak sürdürülecek ve yapılan ihlallere gerekli cezai işlemlerin uygulanmasına devam edilecektir” denildi.