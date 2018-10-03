Niğde'de 'Dünya Yürüyüş Günü' etkinliği

Niğde'de “Dünya Yürüyüş Günü” dolayısıyla “Her Gün 10 Bin Adım” yürüyüşü düzenlendi.

İmam Hatip Meydanından Başlayan Yürüyüş Niğde Ömer Halisdemir Meydanında son buldu. Burada öğrencilere top hediye edildi. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” kapsamında sağlıklı yaşamın teşviki, obezitenin önlenmesi ve fiziksel aktivitenin desteklenmesi amacıyla özel organizasyonlar ve aktiviteler düzenleniyor. 1991 yılından bu yana her yıl 3-4 Ekim tarihlerinde Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri yapılıyor. Bu etkinliklerde fiziksel aktiviteyi gündelik hayatın içine entegre etmeyi teşvik amaçlanıyor.

Yürüyüş hakkında açıklamada bulunan Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Ertan Değirmencioğlu, “Sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme herkes için özellikle de çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için çok önemli. Çocukluk döneminde kazanılan beslenme alışkanlıkları yaşam boyu sürmektedir. Gerek ailede gerekse okulda beslenme eğitiminin yeterli düzeyde olması, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanılmasında önemli yer tutmaktadır. Öğün atlamamak, şeker, tuz ve yağ içeriği yüksek yiyecek içecek tüketimini azaltmak bu alışkanlıkların başında gelir. Çocuk ve gençlerin sahip olduğu yanlış beslenme alışkanlıkları önemli sağlık sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Çocukluk dönemindeki hatalı beslenme uygulamaları yüksek tansiyon, kalp ve obezite gibi hastalıklar oluşturmaktadır. Sağlık Bakanlığımızca obezitenin azaltılması çalışmaları kapsamında toplumda sağlıklı beslenme alışkanlığı geliştirmek, fiziksel aktivite düzeyini arttırmak ve sağlıklı yaşam kültürünün yerleşmesini sağlamak amacıyla yapılan rutin çalışmalar dışında özel gün ve haftalarda farklı etkinliklerin düzenlenmesi konuya olan farkındalık düzeyinin artmasını sağlamaktadır'' dedi.