Niğde’de düzenlenen Türkiye Halter Şampiyanosu sona erdi

Türkiye Halter Federasyonunca, 5 Şubat Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonaya 400 sporcu katıldı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Taner Taşpınar, Niğde’de ilk kez Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildiğini söyledi. Taşpınar, sporcu ve yönetici olarak kendilerinin de gurur duydukları şeyler olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi; "Mesela genç çocukları kötü alışkanlıklardan koruma maksadıyla spor yaptırıyoruz, önlerini açmaya çalışıyoruz, devlet birçok imkan veriyor. Bu bir kısmı... Diğer bakış açısı da gençlerimiz yurt dışına gidip madalya alıyorlar, bayrağımızı dalgalandırıyorlar. İstiklal Marşı’mızı okutuyorlar. Bu gurur tarif edilmez. Onun için bu sporcularımızın yetişmesinde emeği geçen başta antrenörler hakemler ve idarecilerimiz olmak üzere hepsini tebrik ediyorum. Bu ülke kolay kurulmadı. Bir ülkeyi kurarsınız ama yaşatmak da çok önemlidir. Biz tarihi derinliklerinde olan binlerce yıla dayanan bir neslin torunlarıyız. Onun için bilim adamlarımız, idarecilerimiz, herkes çok çalışmalı. Üniversiteler projeler üretmeli. Peki biz ne yapmalıyız. Biz de sporcuyuz. Biz de ay yıldızlı bayrağımızı nasıl dalgalandıracaksak onun gereğini yapmalıyız, gece gündüz çalışmalıyız’’dedi.

Konuşmalarında ardından dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Programa, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile ilgili kurum müdürleri katıldı.