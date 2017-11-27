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27 Kasım 2017 13:35

Niğde’de Eğitim Müzesi açıldı

Niğde’de İl Eğitim Tarihi Müzesi açıldı.

Niğde’de Eğitim Müzesi açıldı

27 Kasım 2017 13:35


Niğde Atatürk Anadolu Lisesi’nde, geçmiş yıllara ait ders kitapları ve eğitim materyalleri, tarihi doküman, yayın, kitap, dergi, rehber, broşür, katalog ve fotoğrafların yer aldığı İl Eğitim Tarihi Müzesi Vali Yılmaz Şimşek’in katılımlarıyla açıldı.


Eğitim Müzesinin açılış kurdelesini kesen Vali Yılmaz Şimşek, müze içerisinde sergilenen ürünleri tek tek inceleyerek İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar’dan bilgi aldı.


Açılış sonunda Şimşek, Eğitim Tarihi Müzesinin hayırlara vesile olmasını dileyerek herkesi müzeyi gezmeye davet etti.




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