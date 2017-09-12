Niğde’de eğitime 84 milyonluk yatırım

Niğde’ye toplam 280 yeni dersliğin kazandırılacağını belirten Vali Şimşek; “Niğde Merkez İmam Hatip Lisesi yeni bina ihtiyacını karşılamak üzere 32 derslik okul binası ve küçük tip spor salonu yapımı 18 Mart 2017 tarihinde başlamış olup 11.08.2018 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. Proje bedeli 8 milyon 661 liradır. Yine ilkokul yatırımları kapsamında bu yıl 120 derslik ve 23 milyon 378 bin 626 lira proje bedelli 6 adet ilkokul programa alınmış olup bunlardan 5 tanesi tamamlanarak eğitim, öğretime hazır hale getirilmiştir. Merkez Mehmet Emet Aydoğan İlkokulu yapımı için ihale çalışmaları devam etmektedir. Ortaokul yatırımları kapsamında 2017 yılında 12 derslikli Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu Kasabasında ortaokul yapımı devam etmektedir. 10 Ekim 2017 tarihinde tamamlanması planlanan projenin yatırım maliyeti ise 5 milyon 546 bin liradır. İmam Hatip Ortaokulları olarak ise toplam 32 derslikli iki adet okul yapımı programa alınmış olup Çiftlik İlçesine bağlı Bozköy’deki imam hatip ortaokulumuzun yapımı tamamlanarak eğitim ve öğretime hazır hale getirilmiştir. Toplam proje maliyeti 4 milyon 192 bin 540 TL olan Bor ilçemizdeki İmam Hatip Ortaokulumuzun yapımına ise devam edilmektedir."dedi.

Halk eğitim merkezi ve Bilim Sanat Merkezi binalarının yapılacağını ifade eden Şimşek, :"Öte yandan 24 derslikli Halk Eğitim Merkezi yapımı ve yine 24 derslikli Bilim ve Sanat Merkezi yapımı projelerinin ise arsa tahsis ve proje hazırlama işlemleri devam etmekte olup her iki projenin yatırım maliyetleri toplamı 17 milyon liradır. Yine İlimiz eğitim yatırımları kapsamında Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yeni bina ve pansiyon ihtiyacını karşılamak üzere 32 derslikli okul binası, 200 öğrenci kapasiteli pansiyon, 4 atölye binası yapımı proje çalışması devam etmekte olup; ihale aşamasına gelmiştir. 22 milyon 500 bin lira proje bedeli ile yapılacak olan okul ve pansiyon inşaatının 2018 yılı sonunda bitirilmesi planlanmaktadır. Gelişen teknoloji ile artan ihtiyaçlara cevap verebilmek Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve teknik Anadolu lisesinin daha modern ve daha kapsamlı bir binada son teknoloji le donatılmış atölyelerde eğitim vermesini sağlamak amacıyla hazırlanan proje ilimizin gözde eğitim kurumlarından birisi olacaktır. Ayrıca, 2017 temel eğitimi ve ortaöğretim onarımları kapsamında 27 okulumuzun onarım maliyeti 4 milyon 200 bin liradır.” dedi.

Bütün bu çalışmalar çocuklarımızın ve gençlerimizin iyi bir eğitim alabilmesi için diye sözlerini tamamlayan Vali Yılmaz Şimşek; “Ülkemiz yeni Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlerken nitelikli insan yetiştirmek için devletimiz ve hükümetimiz her türlü imkânı sağlıyor.” şeklinde konuştu.