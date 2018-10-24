Niğde'de ekmeğe zam yok, gram düştü

Niğde Kasaplar ve Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel, un fiyatına gelen zamlar nedeniyle Niğde'de 220 gram olan ekmeği 200 grama düşürdüklerini ve fiyatının ise 1 TL olarak aynı kaldığını söyledi.

Fırıncıların son günlerde zor durumlar geçirdiğini belirten Yenel, “Una gelen yüzde 60 zamlarla nedeniyle zam istemiştik. Kilo gramı 5 lira olan ekmeği Türkiye genelinde uyguluyorlar. Bizlerde ayakta kalabilmek için ekmeğin gramını 20 gram aşağı çektik. Yani 220 gram ekmek 200 gram oldu. Dolasıyla fırıncılarımız zor günler yaşıyor. Fırıncımız böyle giderse ayakta kalması çok zor. Fırıncı esnafımız zor günler geçiriyor . 68 Tl'den alınan un bugün 100 ve 110 arası oldu. Maya, odun, yakıt, elektrik, poşet kağıt bütün kullandığımız ürünlere gelen zamlar fırıncı esnafımızı çok zor duruma sokmuştur. Olumsuz bir şekilde etkilemiştir ama ekmeğe hiç bir şekilde zam verilmemiştir” dedi.

Şuana kadar zam gelmeyen tek gıdanın ekmek olduğunu belirten Yenel, “Ülkemiz enflasyonla top yükün mücadele ederken fırıncı esnafımız dik duruş sergilemiştir. Ama dayanacak gücü de hiç kalmamıştır. Eğer un fiyatlarında bir düşme olmaz ise un fiyatları geri çekilmez İse fırıncı esnafımız ekmek üretimini yapamaz hale gelecektir. Türkiye genelinde zam yapmayan esnaf fırıncılar oldu. Şuanda günü kurtarıyoruz. Para kazanmıyoruz. İnşallah bizler içinde düzenlemeler yaparlar. Biz fırıncılar her zaman devletimizin milletimiz yanında olduk” diye konuştu.