Niğde’de Eski Sanayi - Selçuklu Caddeleri Birleşimine Kavşak

Bu kapsamda Eski Kayseri Caddesi üzerinde sıklıkla bulunan orta refüj geçişleri trafik komisyonu kararıyla kapatılırken, Eski Sanayi Caddesi ve Selçuklu Caddesi birleşimi olan ve yıllardır araç geçişinde karmaşaya sebep olan bölgeye kavşak yapıldı.

Yeni kavşak çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki trafik karmaşasının önemli derecede azalacağı söyleyen Başkan Özkan çalışmaları inceleyerek gelinen durum hakkında bilgi verdi.

Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Sadece burası değil tüm Niğde genelinde trafiği rahatlatmak için özellikle kavşak noktalarında çalışmalar başlattık. Bunlardan bir tanesi de Selçuklu Caddesi’ni Adana yoluna bağlayan orta kavşak noktasında sık sık maddi hasarlı kazalar oluyordu. Burada orta kavşak ve kenar düzenlemesi yaptık. Henüz bitirmemiş olmamıza rağmen halkımızdan olumlu tepki alıyoruz. Trafik düzene girmiş oluyor. Bu bakımdan önemli bir kavşak çalışmasını yerine getirmiş oluyoruz. Çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Kavşak çalışmalarının şehir genelinde devam edeceğinin vurgusunu yapan Başkan Özkan; “Perşembe pazarından inen eski sanayinin alt kısmındaki yolla kavuşan Esenbey parkının bulunduğu bölgede bir kavşak çalışmamız olacak. O da ciddi bir proje. Mühendis arkadaşlarımız proje çalışmasını bitirdiler. Amacımız artan trafikte kavşaklarla sıkışıklığı bir nebze azaltmak” diye konuştu.

Niğde Belediyesi geçtiğimiz günlerde de Başkan Özkan’ın talimatı doğrultusunda Efendibey Mahallesi Melle Parkının alt kısmında da kavşak ve orta refüj çalışması yaparak trafik akışının sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlamıştı.