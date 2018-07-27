Niğde’de ‘Esnafına Sahip Çık’ Kampanyası başlatıldı

Kampanya kapsamında vatandaşlar, ulusal markalar yerine yerel markalara yönlendirileceğini söyleyen NESOB Başkanı Yeşil; “Memleketimizdeki katma değeri, memleketimizdeki halkımızın kazancı memleketimizdeki esnafımıza kalsın. Niğde’nin şartları belli koşulları bellidir. Ulusal firmalarda sabah satış başladı mı akşam 17.00’da ne kadar para kazandı ise genel merkezlere havalesi yapılıyor. Gelip geçip gidiyor. Sadece Niğde’de çalıştırdığı birkaç kişiye istihdam ediyorsa o yanına kar kalıyor, onun haricinde katma değeri algısı, vergisi olduğu gibi bağlı bulunduğu şehre gidiyor. Ama bizim yerli esnafımız kazandığı Niğde’de kalıyor. Bende olursa sende olur, sende olursa patatesçide olur, patatesçide olursa elmacıda olur. Halkımızı bu konuda çağrıda bulunuyoruz. Yerli esnaftan alalım özümüzden alalım. Biz olursak memleketimize esnafımıza sahip çıkarsak Niğde kazanır. Ulusal firmalar zaten ulusal olmuş. Mahallemizdeki bakkalımızdan alalım, en ufak bir alış verişi kendi konfeksiyoncudan yapalım, kendi manavımızdan alalım, eti kendi kasabımızdan alalım. Yani Niğde’nin kazanmasını istiyorsak esnafımızın sahip çıkalım. Niğde halkını diyoruz ki yerel esnafına sahip çık” dedi.