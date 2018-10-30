Niğde'de fidanlar toprakla buluştu

Niğde'nin Kiledere kasabasında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Kiledere kasabası ağaçlandırma sahasında Niğde Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, “Niğde Türkiye'deki orman varlığı en az olan illerden birisidir. Toplam alanın sadece yüzde 8'i orman. Dolayısıyla “Daha Yeşil Bir Niğde için, El ele Verelim Umutlarımızı Fidan Dikerek Yeşertelim” isimli bir proje daha başlattık. İlkini de Kiledere kasabasında gerçekleştiriliyoruz. Bu proje kapsamında genel toplamda yaklaşık 400 dekar alanda 120 bin fidan dikimi gerçekleştirilecek. Bu şekil de çocuklarımıza ağaç sevgisini kazandırmayı bizden sonraki nesillerde daha yeşil bir Niğde bırakmayı amaçlıyoruz” dedi.

Ağaç dikme etkinliğe Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, Kiledere Belediye Başkanı Selami Yılmaz, daire müdürleri, kasaba sakinleri ile öğrenciler katıldı.