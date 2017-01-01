Niğde’de gizli buzlanma kazaya neden oldu

Niğde’de gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ulukışla ilçesi E90 kara yolunda meydana geldi. Adana istikametinde Aksaray istikametine seyir halinde olan S.G. yönetimindeki 27 V 3226 plakalı tır, gizli buzlanma nedeniyle

bariyerlere çarparak durabildi.

Tır sürücü S.G. ve yanında bulunan Y.Ç. kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayı gören tır şoförü Barış Deniz ise kazanın gizli buzlanmadan olduğunu söyledi. Deniz, "Ben o tırın arkasında seyrediyordum. İlk başta diğer şeritten gelen tır zannettim. Fakat tır makaslamış yan yan gidiyordu. Ben de kendi aracımı zorla durdurdum. Kazayı görünce bildiğim ne kadar dua varsa içimden ettim. Allah’a çok şükür aracı vurmadan kurtardım. Arkadaşa geçmiş olsun diyorum" dedi.

Kaza yapan tır vinç yardımıyla olay yerinde kaldırılırken, trafiğe kapanan yol yaklaşık 1 saat sonra açıldı.