Niğde’de Gülbaba Hazretlerini anma etkinliği düzenlendi

Gülbaba Türbesi’nde gerçekleştirilen programa Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Küçüktuna, kurum amirleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programa dair konuşma yapan Belediye Başkanı Özkan, “Gülbaba Hazretlerini anladığımız için buradayız. Çok kalabalık bir şekilde gerek Niğde’den gerekse Güllüce köyümüzün bütün eşrafı katılıyor. Biliyoruz ki bu topraklarda şehitler yatıyor. Bu Anadolu topraklarının Allah dostları da var, salih kulları da var onlar da yatıyor bu mübarek topraklarda. Zaten böyle salih kullar bu toprakları şehit kanlarıyla suladığı için Allah dostları dualarıyla himmetleriyle kutsadıkları için topraklarımız mübarek topraklar. Güllüce Köyü’nün toprakları da böylesine büyük bir salih zat yattığı için mübarek topraklar. Zaten yaşadığı dönemde Allah ın hidayetiyle büyük kerametler göstermiş Gülbaba Hazretleri yüzyıllarca süre geçmesine rağmen vefatından sonra yine böyle bizleri yanıbaşında topluyor. Aslında bu da bir keramet. İnşallah bizlerde o mübarek zatların himmetinden istifade edecek onun yolundan devam edecek onun ulviyetiyle nesilden nesile bu maneviyatı aktaracak kullarından eylesin Rabbim. Programı düzenleyenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Duaların yapılması ve ikramların sunulmasıyla etkinlik sona erdi.