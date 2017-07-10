Niğde’de hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza Niğde Merkez Yeşilburç Tepeköy yolunda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 06 BDH 23 plaka hafif ticari otomobil Yeşilburç, Tepeköy yolunda seyir halinde iken direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu takla attı. Otomobilin takla atarak kaza yaptığı gören çevredeki vatandaşlar olayı 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri de giderek, takla atan hafif ticari otomobil’de yangın çıkma riskine karşı kaza yerinde hazır bulundu.

Polis kaza ile ilgili incelme başlattı.