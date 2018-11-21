Niğde'de Hakim ve Savcı sayısı arttı

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Niğde'de hakim ve savcı sayısında ciddi şekilde artış olduğunu söyledi.

2018 yılında 25 Hakimden 45 Hakim sayısı artarken, savcı sayısı ise 19'a yükseldi.

Başsavcı Dönmez: “2017 Temmuz ayından bugüne kadar çıkan tayin ve kura kararnameleri ile Niğde hakim savcı sayısı ciddi şekilde arttı. Buda dosyaların karara bağlanması adaletin en kısa sürede infazı anlamında büyük önem arz ediyor. 2017 yılı Ağustos ayında göreve geldiğimde 25 hakim ve savcı görev yapıyordu. Şuan itibariyle 45 hakim ve cumhuriyet savcısı Niğde adliyesinde adalet hizmetinin en kısa sürede gerçekleşmesi için görev yapıyor. Yeni adliyeye taşınmayla beraber duruşma salonu sayısı kalem ve gerekli çalışma odalarını sayısı arttı. Bu anlamda Niğde adliyesi için çok önemli gelişmeler olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Niğde Adliyesinde ve Cezaevlerinde görevlendirilmek üzere 56 personel alımı yapıldığını ifade ederek: “Eylül ayında yapmış olduğumuz memur alımının mülakatlarını açıkladık. Bu sonuçlara göre de gerek adliye gerek cezaevi infaz kurumumuzda 56 tane yardımcı personel alımını gerçekleştirdik. Sınav sonuçlarını açıkladık. Adalet bakanlığı personel genel müdürlüğünden atama kararları geldiğinde yeni atananlar görevlerine başlayacaklar” şeklinde konuştu