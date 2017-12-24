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24 Aralık 2017 16:06

Niğde’de Hamsi Şenliği yapıldı

Niğde’de Karadenizliler tarafından 6’ıncısı düzenlenen Hamsi Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Niğde’de Hamsi Şenliği yapıldı

24 Aralık 2017 16:06


Kent Ormanı’nda Niğde Belediyesi sponsorluğunda Niğde Karadenizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin organizasyonu ile hamsi şenliğinin bu yıl 6’ıncısı düzenlendi


Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde’deki Karadenizliler ve üniversite öğrencilerinin de katıldığı şenlikte dernek tarafından 1 ton ücretsiz hamsi dağıtıldı. Etkinlikte hamsi yemek isteyenler, uzun kuyruk oluşturdu. Renkli görüntülere sahne olan şenlikte dağıtılan hamsiler yenirken, şenliğe gelenler kemençeyle horon tepti Niğde Karadenizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Lütfi Güler, dernekleri tarafından 6’ncısı düzenlenen geleneksel hamsi şenliklerinin Niğde’ye bir sembol haline geldiğini belirterek şunları söyledi: “Karadeniz kendine özgü folkloruyla kültürü ile diğer bölgelerimiz gibi çok enteresan güzel bir yöredir. Bu yörenin tanıtımı için Karadenizin güzellikleri insanın sıcaklığı kültürü ve yaşam tarzını tanıtmak ve Niğdelilerle diyalog kurmak için bu etkinlikleri düzenliyoruz”


Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ise, bu tür festivallerin kültürlerin yaşatılması ve bizden sonraki nesillere aktarılması noktasında, insanlarımız arasındaki dostluk kardeşlik bağlarının güçlenmesi için çok büyük faydaları olduğunu söyledi.




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