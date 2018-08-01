Niğde’de hasta sevkleri en aza indirilecek

Doç. Dr. Bilal Günaydın, Niğde’den başka illere sevkleri önlemek için çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Günaydın, ayrıca Anjiyo merkezinin 24 saat çalışma sistemine geçtiklerini söyledi.

Doç. Dr. Bilal Günaydın düzenlediği basın toplantısında hastane çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Günaydın, ilk 6 ayda 671 bin hastayı muayene ettiklerini 11 bin 511 tane ise ameliyat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Günaydın; “671 bin hasta muayene ettik. 11 bin 511 ameliyat gerçekleştirildi. Ameliyathane nefes almadan çalışıyor Niğde için hasta sayısı çok yüksek Niğde oranında. Hizmeti veren yaklaşık 1600 personellerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Sorunları çözüyoruz

Hastanede vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için sorun yaşanan bölgelerde tespitler yapıldığını ve tek tek çözüme kavuşturduklarını aktaran Günaydın, “Göz polikliniği önünde uzun kuyruklar oluşuyordu. Bunun nedeni ölçüm cihazı eksiğimiz vardı ve hayırsever vatandaşımız tarafından bir cihaz bağışında bulundu ve bir nebze olsun sorunu ortadan kaldırdık. Anjiyo Merkezimizde 24 saat sistemine geçtik. Hastamız acil servise kalp krizi tanısıyla geldiğinde 10 dakika içerisinde anjiyo yapıyoruz. Öte yandan Hastanemizde güvenlik fileleri çekti. AVM’lerde ve başka hastanelerde kazalar olduğu için tedbir amaçlı böyle bir çalışma yaptık. Hastanemizde çamaşırhane yoktu. Hizmeti alımı şekliyle dışarıda yaptırıyorduk ve yeni çamaşırhane oluşturduk ve sistem devreye girdi. Hastane olarak maliyeti düşürmüş olduk. Yine oksijen kazanı kazandırdık. Dışarıdan yüksek maliyetlerle tüp alımı yapıyorduk ve içerisinde gaz maliyetliydi. Yeni kurulan oksijen tankıyla bu tankla beraber maliyeti düşürdük. Acil serviste ayaktan gelen hastaların tedavilerinde enjeksiyon yoğunluğu yaşanıyordu. Nöbetçi memur odası vardı orayı da düzenleyerek alanı genişletmiş olduk. Bu sebeple yoğunluğu azalttık geceleri de 2 arkadaşımız nöbet tutarak sorunu giderdik”diye konuştu.

Sevkleri en aza indireceğiz

Bazı ameliyatlar için il dışı sevklerin olduğu ve bununla ilgili eksik olan cihazları temin edip sevkleri azaltacaklarını ifade eden Günaydın açıklamasına şu şekilde devam etti; “Hastanemizden sevkleri azaltmak için bazı ameliyatlar için gerekli cihazlara ve üniteler eksik. Bununla ilgili Kulak Burun Boğaz polikliniğimizde işitme cihazı eksiğimiz var ve hayırsever vatandaşlarımız destek verecek. Yine Üroloji bölümünde böbrek taşı ameliyatlarıyla ilgili eksiklerimiz var bunları tamamlayacağız. Ergoterapi bölümü açacağız. Çağımızın hastalığı otizm oldu. Otizmli ve serablal palsi hastası çocuklarımız için bir oda kurmayı planlıyoruz. Ergoterapist arkadaşımız başladı hastaneye Hastanemizin çocuk bölümünde bir çocuklara oyun oynatıp gelişimlerine katkı sağlamayı planlıyoruz. Hastane çevresiyle ilgili peyzaj ve otoparklarla ilgili çalışma yürütüyoruz” şeklinde konuştu.