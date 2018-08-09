Diğer
Kategoriler
09 Ağustos 2018 12:18

Niğde’de Hastanede ‘Tercüman’ hizmeti

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil ve poliklinik girişlerine yabancı hastalar için tercüman desteği uygulaması başlattı.

Niğde’de Hastanede ‘Tercüman’ hizmeti

09 Ağustos 2018 12:18


Yabancı hastaların başvurduğu hastanede görevlendirilen tercümanlar tedavi konusunda doktor, hemşire ve görevli hastane personeli ile iletişim kurmada zorluk yaşayan yabancı hastalara destek sağlıyor.


Tercüman sayesinde hem yabancı hastalar derdini kolay anlatabiliyor hem de hastane personeli zamandan tasarruf etmiş oluyor.


Yanlış anlaşılmalardan kaynaklanabilecek riskli tedavi yöntemlerinin de önüne geçen uygulamadan son derece memnun olan yabancı hastalar, hastane yönetimine teşekkür ettiler.


Hastalarla görüşmenin en önemli unsur olduğunu belirten doktorlar ise uygulama sayesinde hastaların verilen tedaviyi doğru yapabildiklerini belirttiler.


Uygulamayla ilgili bilgi veren Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Öğretim Üyesi Dr. Bilal Günaydın “Yürütülen çalışmada amacımız; tedavisi sırasında dil problemi yaşayan, kendini iyi ifade edemeyen, sağlık durumuyla ilgili yaşadıkları sıkıntıları aktaramayan hastalara yardımcı olmak. Bu çerçevede 2018 yılı içinde Niğde Eğitim ve Araştırma hastanemize toplam 10 bin 527 Yurt Dışı hasta başvurusu oldu. Uygulamaya başlayalı 3 ay oldu. Bu süre içinde, tercümanlarımız aracılığı ile bin civarında hastaya yardım edildi” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NİĞDE HABERLERİ
NİĞDE HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç