Niğde’de Hastanede ‘Tercüman’ hizmeti

Yabancı hastaların başvurduğu hastanede görevlendirilen tercümanlar tedavi konusunda doktor, hemşire ve görevli hastane personeli ile iletişim kurmada zorluk yaşayan yabancı hastalara destek sağlıyor.

Tercüman sayesinde hem yabancı hastalar derdini kolay anlatabiliyor hem de hastane personeli zamandan tasarruf etmiş oluyor.

Yanlış anlaşılmalardan kaynaklanabilecek riskli tedavi yöntemlerinin de önüne geçen uygulamadan son derece memnun olan yabancı hastalar, hastane yönetimine teşekkür ettiler.

Hastalarla görüşmenin en önemli unsur olduğunu belirten doktorlar ise uygulama sayesinde hastaların verilen tedaviyi doğru yapabildiklerini belirttiler.

Uygulamayla ilgili bilgi veren Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Öğretim Üyesi Dr. Bilal Günaydın “Yürütülen çalışmada amacımız; tedavisi sırasında dil problemi yaşayan, kendini iyi ifade edemeyen, sağlık durumuyla ilgili yaşadıkları sıkıntıları aktaramayan hastalara yardımcı olmak. Bu çerçevede 2018 yılı içinde Niğde Eğitim ve Araştırma hastanemize toplam 10 bin 527 Yurt Dışı hasta başvurusu oldu. Uygulamaya başlayalı 3 ay oldu. Bu süre içinde, tercümanlarımız aracılığı ile bin civarında hastaya yardım edildi” dedi.