Niğde'de hastanede yenilenme çalışmaları yapılıyor

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastalara, kaldıkları odalarda banyosundan, tuvalete, refakatçi koltuğundan sosyal alanlara kadar pek çok hizmet otel konforunda sunuluyor.

Hastaların kendilerini kendi evlerinde hissetmeleri için her türlü imkan sunulduğunu ifade eden Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın, 530 yataklı hastanede, 71 tek yataklı, 444 adet de çoklu servis odalarımız ile yoğun bakım odaları mevcut olup, burada yatan hasta konforunu çok üst düzeye taşındığını söyledi.

Günaydın, “Hizmet kalitesini artırmak ve hastalarımıza daha iyi imkanlar sunmak amacıyla hastanemiz servis katlarında bulunan hasta odalarımızı yenileme çalışmalarına başladık. Öncelikle hastanemizde büyük bir tasarruf sağlayan yeni çamaşır makinelerimizi hizmete sunarak hastanemizin tüm çamaşırlarını kendimiz yıkayıp kurutuyoruz. Ayrıca çalışmalar dahilinde odalarımızda bulunan hasta yataklarımızın çarşaf ve nevresim takımları tamamen yenilendi. Bütün odalarımız özel oda standartlarında olup, LCD ekran TV, buzdolabı, oda içi dahili telefon, her odada banyo ve lavabo da bulunmaktadır. Sağlık alanında konfor ve memnuniyetlerini en üst düzeye çıkarmak amacıyla bakanlığımız desteğiyle tüm hasta odalarımızı beş yıldızlı otel konfor düzeyine getirmeye çalışıyoruz” dedi.