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30 Kasım 2017 14:16

Niğde’de hayrete düşüren trafik kazası

Niğde’de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında, otomobil dereye düşmekten son anda kurtuldu.

Niğde’de hayrete düşüren trafik kazası

30 Kasım 2017 14:16

İki kişinin ağır yaralandığı kaza görenleri hayrete düşürdü.


Kaza, Selçuk Mahallesi kanal boyunda meydana geldi. Ali T. (28) yönetimindeki 51 BH 350 plakalı kamyonet ile Aykut Ç. yönetimindeki 12 AH 945 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil derenin dibinde kaldı. Kazada otomobil sürücüsü Aykut Ç. (27) ve Ilgar Ç. (32) ağır yaralandı. Yaralılar ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Ali T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.




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