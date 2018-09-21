Niğde'de Hayvan Barınağı'nda Hijyenik Bakım

Her türlü veterinerlik hizmetinin verildiği Hayvan Barınağı'nda sokak hayvanlarının bakım ve barınma ihtiyaçları gideriliyor. Tedavi, kısırlaştırma, aşılama dolayısıyla getirilen kedi, köpek ve evcil hayvanların bakımlarının özenle yapıldığı merkezde hayvanlar için gerekli tüm önlemler alınıyor.

Sahipsiz sokak hayvanları için kısırlaştırma işlemi barınakta bulunan veterinerler tarafınca yapılıyor. Sokak hayvanlarının ihtiyacı olan herşeyin hayvan barınağında bulunduğunu söyleyen Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Tıbbi bakımların yapıldığı, hayvanların rehabilite edildiği, aşılandığı tesiste hayvanların yaşama hakkı ön planda tutuluyor. Hayvanlar zaman zaman açlık, kötü muamele veya kaza sonucu yaralanıyor hatta yaşamlarını yitirebiliyorlar o yüzden hayvanlara gereken önemin verilmesi için barınağımızda herşeyi göz önünde bulunduruyoruz. Hasta ve bakıma muhtaç hayvanların tedavilerini yaparak hayvanları sağlığına kavuşturmak için çaba sarf ediyoruz” dedi.